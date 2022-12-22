Масло для китайских авто разработал российский производитель — журнал За рулем

Масло для китайских авто разработал российский производитель

Для того чтобы эти смазочные материалы было проще идентифицировать, им присвоен индекс CN.

Материалы по теме
Менять масло чаще или реже? С откачкой или без? Фильтр заполнять?..

Новую серию моторных масел для сервисного обслуживания автомобилей китайских брендов разработал отечественный производитель Лукойл.

Первым продуктом новой линейки стало синтетическое всесезонное моторное масло Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40, созданное на базе новейших технологий компании и собственных компонентов.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Масло для китайских авто разработал российский производитель

Материалы по теме
Как не стоит экономить на масле: 6 расхожих заблуждений

Производитель отмечает, что это масло защищает мотор от износа и отложений, а его применение в бензиновых двигателях с прямым впрыском и турбонаддувом снижает риск преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI).

Масло прошло ресурсные испытания на автомобилях Haval F7Х с 2-литровыми двигателями, оснащенными турбиной и системой непосредственного впрыска топлива. Свои эксплуатационные свойства оно сохраняет даже при пробеге в 17 тыс. км, перекрывая регламентные сроки замены.

Новый продукт подходит для автомобилей брендов Chery, Haval, Great Wall и др. возрастом до 5 лет.

Источник и фото: Лукойл

Наше новое видео
Тест китайского кроссовера Exeed TXL на плохих дорогах
Новичок «китаец» против бывалого «японца» — обычный тест с неожиданными результатами
Соллерс Арго и Атлант из Елабуги: без китайцев не обошлось

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров322
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: