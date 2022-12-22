Масло для китайских авто разработал российский производитель

Для того чтобы эти смазочные материалы было проще идентифицировать, им присвоен индекс CN.

Новую серию моторных масел для сервисного обслуживания автомобилей китайских брендов разработал отечественный производитель Лукойл.

Первым продуктом новой линейки стало синтетическое всесезонное моторное масло Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40, созданное на базе новейших технологий компании и собственных компонентов.

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Производитель отмечает, что это масло защищает мотор от износа и отложений, а его применение в бензиновых двигателях с прямым впрыском и турбонаддувом снижает риск преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI).

Масло прошло ресурсные испытания на автомобилях Haval F7Х с 2-литровыми двигателями, оснащенными турбиной и системой непосредственного впрыска топлива. Свои эксплуатационные свойства оно сохраняет даже при пробеге в 17 тыс. км, перекрывая регламентные сроки замены.

Новый продукт подходит для автомобилей брендов Chery, Haval, Great Wall и др. возрастом до 5 лет.

Источник и фото: Лукойл