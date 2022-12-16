Еще одна причина масложора — многие о ней и не догадываются — журнал За рулем

Еще одна причина масложора — многие о ней и не догадываются

Эксперт «За рулем» объясняет, какой режим движения сокращает жизнь мотора.

— Растет ли расход масла с увеличением скорости ?

Материалы по теме
7 действенных способов устранить масложор (без разборки двигателя)

— Растет. Движение с высокой скоростью требует большой отдачи от двигателя: нужен высокий крутящий момент и большие обороты.

Высокий крутящий момент может обеспечить только большое среднее эффективное давление в цилиндре. А чем выше давление, тем больше прорыв газов через поршневые кольца, что увеличивает количество картерных газов, которые уносят масло во впуск. Затем оно попадает в цилиндр и сгорает.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Материалы по теме
6 причин масложора (и как с ним бороться)

Второй причиной увеличения расхода масла при быстрой езде на высоких оборотах является более высокая темпе­ратура стенок цилиндров, приводящая к разжижению масла и увеличению его проникновения в камеру сгорания, а также менее эффективной работе маслосъемных колец.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Менять масло чаще или реже? С откачкой или без? Фильтр заполнять?.. — аргументированные ответы тут.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: depositphotos.com

Наше новое видео
Тест Haval Dargo и Mitsubishi Outlander (видео)
На ней остановилась история: тест последней Волги
5 метров, 9 мест, форсированный мотор... — это Лады? Да!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров425
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: