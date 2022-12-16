— Растет ли расход масла с увеличением скорости ?
— Растет. Движение с высокой скоростью требует большой отдачи от двигателя: нужен высокий крутящий момент и большие обороты.
Высокий крутящий момент может обеспечить только большое среднее эффективное давление в цилиндре. А чем выше давление, тем больше прорыв газов через поршневые кольца, что увеличивает количество картерных газов, которые уносят масло во впуск. Затем оно попадает в цилиндр и сгорает.
Второй причиной увеличения расхода масла при быстрой езде на высоких оборотах является более высокая температура стенок цилиндров, приводящая к разжижению масла и увеличению его проникновения в камеру сгорания, а также менее эффективной работе маслосъемных колец.
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