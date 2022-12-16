Эксперт «За рулем» объясняет, какой режим движения сокращает жизнь мотора.

— Растет ли расход масла с увеличением скорости ?

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— Растет. Движение с высокой скоростью требует большой отдачи от двигателя: нужен высокий крутящий момент и большие обороты.

Высокий крутящий момент может обеспечить только большое среднее эффективное давление в цилиндре. А чем выше давление, тем больше прорыв газов через поршневые кольца, что увеличивает количество картерных газов, которые уносят масло во впуск. Затем оно попадает в цилиндр и сгорает.

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Второй причиной увеличения расхода масла при быстрой езде на высоких оборотах является более высокая темпе­ратура стенок цилиндров, приводящая к разжижению масла и увеличению его проникновения в камеру сгорания, а также менее эффективной работе маслосъемных колец.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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