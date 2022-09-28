Эксперт ответил на самые каверзные (и важные) вопросы, касающиеся выбора и замены масла.

Какое масло купить?

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Главный критерий — это класс качества масла. Хотя далеко не все владельцы представляют, какое именно масло у него залито.

Универсальный совет: для свежих машин подойдет любое масло уровня качества SP. Оно самое совершенное на сегодня и полностью совместимо с прежними продуктами — SN, SM и более простыми.

В старые машины можно заливать все что угодно: совсем уж древних масел сейчас никто не продает. Бренд особой роли не играет: все современные масла в процессе сертификации проходят тест на совместимость с другими марками масел.

Какая вязкость лучше?

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Сервисмены чаще всего заливают в двигатели масла 5W-30, считая такую вязкость универсальной. Большинство современных моторов рассчитано на масла с вязкостью 0W-20. Такие двигатели отличает компактная конструкция и узкие масляные каналы, через которые более вязкие масла могут не пройти. При этом маловязкое масло несколько снижает расход горючего.

А вот для моторов с относительно большими зазорами, будь то конструктивно старые или просто сильно изношенные двигатели, такие масла, напротив, будут вредны. Масляные насосы не создадут нужного давления, необходимая масляная пленка между трущимися деталями не возникнет, и масляное голодание быстро угробит двигатель.

Для ориентира: маловязкие масла не стоит использовать в моторах ниже третьего экологического класса.

Какая бы машина у вас ни была, обязательно возите с собой запас моторного масла. Лучше всего — литровую упаковку.

Надо ли возить с собой масло?

Вот несколько очевидных причин положить в багажник литровую канистру масла.

Современные двигатели расходуют больше масла, чем прежние. Повышенная степень сжатия, рост эффективного давления в цилиндрах — все это увеличивает вероятность прорыва газов через поршневые кольца в вентиляцию картера, а оттуда в камеру сгорания. Влияет и турбонаддув: даже у нового турбокомпрессора некоторое количество масла попадает в компрессорную часть, а оттуда — в цилиндры. Следовательно, необходимость подлить масло до планового визита на сервис вполне вероятна.

Покупая «литрушку» на фирменном сервисе, вы гарантированно получаете то масло, что залито в двигатель. Хотя и часто по завышенной цене.

Если в дальней дороге вы обнаружите, что уровень масла ниже допустимого, не придется покупать «что-нибудь» в придорожном магазине. Совместимость с ранее залитым маслом обеспечена.

«Литрушку» легко запрятать в любую свободную полость. Например, рядом с запаской.

В «литрушке» масло сохраняется лучше, чем в пятилитровой канистре. Поверхность жидкости, контактирующая с воздухом меньше, а потому окисление идет не столь интенсивно.

Когда менять масло?

Тут общей рекомендации нет. У тех, кто ездит каждый день, постоянно попадая в пробки, пробеги могут быть скромными, а наработка в моточасах получается изрядная. Поэтому при таком режиме эксплуатации менять масло желательно каждые 7–8 тысяч км.

Если речь идет о «машине выходного дня», на которой владелец выезжает на дачу по не сильно загруженным загородным трассам, то здесь можно ориентироваться на пробег. И менять масло раз в 15 тысяч км, как предписывает производитель.

Этот совет не для тех, кто ездит с тяжелым прицепом или по горным дорогам: в таких случаях рекомендованный производителем интервал замены надо делить пополам.

Если машина практически никуда не ездит, то менять масло все равно нужно раз в год. В моторе оно окисляется и, следовательно, портится. В запечатанной канистре оно хранилось бы дольше, поскольку объем кислорода в ней ограничен. Понятно, если не менять масло пару лет, мотор все равно запустится. Но характеристики масла уже будут отличаться от первоначальных, что приведет к снижению ресурса двигателя.

Масло «на минимуме» — это опасно?

Если уровень масла находится на минимальной отметке, ездить можно. Однако это сравнимо с третьим звонком перед спектаклем: поторопитесь долить! Маслу в таких условиях работать тяжелее, чем при номинальном уровне, поскольку так называемая кратность его обмена возрастает (проще говоря, одним и тем же его частицам приходится интенсивнее работать). Соответственно, оно быстрее стареет и раньше времени перестает выполнять свои функции.

Масло вытекло — что делать?

Если в ближайшем магазине нет рекомендованного для вашего автомобиля масла, заливайте любое. Это намного лучше, чем ввести мотор в режим масляного голодания. И потихоньку ехать в сервис, чтобы устранить причину исчезновения масла. А потом заменить его на рекомендованное.

Наполнять ли масляный фильтр маслом перед установкой?

Если на моторном щупе висит какая-то непотребная капля, напоминающая своей консистенцией то ли гудрон, то ли слизь, — меняйте масло немедленно!

Никакой пользы это не приносит. Тем более, что лишь на части автомобильных двигателей фильтр установлен разъемом вверх, а у подавляющего большинства — горизонтально или под углом. При установке масло все равно выльется, да еще и мотор придется очищать. И ни в одной инструкции к автомобилю такой рекомендации вы не найдете.