Горный дрифт на Мустангах — сорвутся или нет? — журнал За рулем

Горный дрифт на Мустангах - сорвутся или нет?

Ни в коем случае не повторяйте это! Трюки выполнены застрахованными профессионалами.

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Мощный маслкар с задним приводом имеет все, чтобы стать грозным дрифт-каром. Остается только найти опытного райдера. В видео ниже есть и то, и другое — два Ford Mustang и Вон Гиттин-младший.

Оба Ford Mustang были сделаны для соревнований по дрифту. Смысл же заезда, который вы сейчас увидите, — пройти в управляемом заносе проселочные дороги, ведущие к вершине горы в окрестностях городка Уилксборо (Северная Каролина, США).

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Гиттин-младший, также известный как JR, — профессиональный дрифтер. Он был чемпионом Formula Drift в 2010 и 2020 годах, выступая на своем Mustang RTR Spec 5-D.

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В видео JR не один. Вместе с ним, на другом Мустанге, едет его товарищ по команде Formula Drift Championship Челси ДеНофа.

Конечно, снимать все это было непросто: дороги слишком узкие, солнце оказывается то справа, то слева, то светит в камеру; дым, пыль…

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Фото, видео: YouTube

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