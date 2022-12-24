Хитрость опытных водителей, когда нужно заехать на скользкий подъем — журнал За рулем

Хитрость опытных водителей, когда нужно заехать на скользкий подъем

Этот прием поможет преодолевать и другие зимние препятствия.

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Выбраться с заваленной снегом стоянки или подняться вверх по крутой улице проще, чем кажется, считает эксперт «За рулем» Сергей Канунников.

Общий принцип: держать постоянную небольшую тягу на колесах и не поворачивать руль без нужды, особенно на большие углы. Не забывайте об элементарном упражнении «раскачка». Если застрявший автомобиль тронулся, но тут же забуксовал и вновь встал, газовать бессмысленно. Лучше отъехать чуть назад и повторить попытку. Идеально, если успеете максимально быстро переключиться с задней на первую передач, не дав машине окопаться.

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Эксперт рекомендует не нажимать резко на газ, если почувствовали, что машина наконец поехала. Куда эффективнее, если у вас механика, перейти на вторую передачу — пробуксовка ведущих колес уменьшится.

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Фото: Depositphotos

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