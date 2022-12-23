Посмотрите, на каких легковушках теперь ездит «бизнес»

В сегменте новых легковых автомобилей доля машин масс-сегмента выросла на 9%, а доля премиальных авто сократилась до 11%.

Доля машин массового сегмента составила 89%, а возглавили список самых востребованных у юридических лиц и предпринимателей легковых автомобилей Lada Granta, Kia Rio и Lada Vesta. Такие данные приводят эксперты из «ВТБ Лизинг» на основе статистики по продажам за 11 месяцев 2022 года.

Чаще всего бизнес-компании приобретали седаны — 42% всех переданных легковых автомобилей, и внедорожники/кроссоверы — 39%.

21% всех лизинговых автомобилей приобрели клиенты в Москве, 7% — из Санкт-Петербурга, из Краснодара и Ростова-на-Дону — по 3%.

Топ самых востребованных в бизнесе марок (процент от общего числа переданных машин в массовом сегменте):

Lada — 31,5% (+12%, по сравнению с ноябрем)

Kia — 14,7% (-6%)

Renault — 8% (-0,5%)

Hyundai — 8% (-4,2%)

Haval — 7,8% (+6,5%)

Chery — 4,6% (+3,9%)

Volkswagen — 4,6% (-6,5%).

Премиум

Доля премиальных автомобилей в бизнес-парках сократилась с 20 до 11%.

Лидерство перешло к Mercedes-Benz (31,1% от числа всех переданных юридическим лицам и предпринимателям легковых премиальных машин; +10%).

Доля прежнего лидера BMW сократилась на 3,7% и составила 26,7%. Третье место — за Audi (10%), доля которой в общем количестве передач также снизилась на 1%.

Материалы по теме Глава АВТОВАЗа видит угрозу в китайских автомобилях

Эксперты отмечают, что, поскольку дилеры покинувших Россию брендов из США, Европы и Японии практически распродали стоки, теперь все внимание бизнес-парков приковано к продукции из КНР.

Здесь уже доля машин из Поднебесной достигла 10%, для сравнения: в целом по рынку — 30%.

Фото: Depositphotos