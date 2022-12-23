Посмотрите, на каких легковушках теперь ездит «бизнес»

Доля машин массового сегмента составила 89%, а возглавили список самых востребованных у юридических лиц и предпринимателей легковых автомобилей Lada Granta, Kia Rio и Lada Vesta. Такие данные приводят эксперты из «ВТБ Лизинг» на основе статистики по продажам за 11 месяцев 2022 года.
Чаще всего бизнес-компании приобретали седаны — 42% всех переданных легковых автомобилей, и внедорожники/кроссоверы — 39%.
21% всех лизинговых автомобилей приобрели клиенты в Москве, 7% — из Санкт-Петербурга, из Краснодара и Ростова-на-Дону — по 3%.
Топ самых востребованных в бизнесе марок (процент от общего числа переданных машин в массовом сегменте):
- Lada — 31,5% (+12%, по сравнению с ноябрем)
- Kia — 14,7% (-6%)
- Renault — 8% (-0,5%)
- Hyundai — 8% (-4,2%)
- Haval — 7,8% (+6,5%)
- Chery — 4,6% (+3,9%)
- Volkswagen — 4,6% (-6,5%).
Премиум
Доля премиальных автомобилей в бизнес-парках сократилась с 20 до 11%.
Лидерство перешло к Mercedes-Benz (31,1% от числа всех переданных юридическим лицам и предпринимателям легковых премиальных машин; +10%).
Доля прежнего лидера BMW сократилась на 3,7% и составила 26,7%. Третье место — за Audi (10%), доля которой в общем количестве передач также снизилась на 1%.
Эксперты отмечают, что, поскольку дилеры покинувших Россию брендов из США, Европы и Японии практически распродали стоки, теперь все внимание бизнес-парков приковано к продукции из КНР.
Здесь уже доля машин из Поднебесной достигла 10%, для сравнения: в целом по рынку — 30%.
- Привлекательность и доверие: почему их теряют бренды из недружественных стран.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Depositphotos
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023