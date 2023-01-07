Выяснилось каким водителям можно писать «эсэмэски» за рулем

Водители нередко позволяют себе то, что считают рискованным поведением у других — об этом говорят результаты исследования.

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В большинстве случаев водители знают, как следует вести себя на дороге, но нередко сами отступают от своих принципов, выяснили эксперты американского фонда безопасности дорожного движения AAA.

Например: 92% назвали набор текстовых сообщений за рулем «очень» или «чрезвычайно» опасным занятием, а 96% заявили, что кто-то авторитетный для них не одобрит, если узнает, что они это делают. Тем не менее, 26% признались, что писали эсэмэски или «чатились» хотя бы раз в течение 30 дней до опроса.

То же самое и с агрессивным вождением: 88% считают его «очень» или «чрезвычайно» опасным, 96% отмечают, что знакомые не одобрили бы такого поведения, и все же 23% вели себя подобным образом хотя бы раз в течение месяца до этого опроса.

Нарушения, которые водители себе позволяют

Наиболее распространенными из них были:

превышение разрешенной скорости на 25 км/ч и более по автостраде (50,7%)

разговор по мобильному устройству (37,4%)

вождение во время чтения текста или электронной почты на экранах мобильных устройств (36,2%).

Кроме того, 28,2% признались, что хотя бы раз намеренно проезжали на красный свет.

Почти каждый пятый (18,8%) заявил, что садился за руль (по крайней мере, один раз за последние 30 дней), несмотря на то что чувствовал себя настолько усталым, что слипались глаза. 7,3% заявили, что садились за руль после того, как выпили столько алкоголя, что это тянуло на лишение прав, а 5% признались, что употребляли транквилизаторы до того, как сесть за руль.

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Вывод

Несмотря на это несоответствие, специалисты считают, что социальное давление является важным фактором, влияющим на решение людей участвовать в рискованном вождении.

Если действие воспринимается как опасное и считается небезопасным значительной частью социума, люди менее склонны его совершать. Плохая новость заключается в том, что вероятность того, что вас поймают и оштрафуют (или того хуже, лишат прав), как выяснилось, мало влияет на принятие решения большинством водителей.

Источник: autoblog.com



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