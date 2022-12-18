Снег выявляет худшие качества водителей — журнал За рулем

Снег выявляет худшие качества водителей

Многие ленятся очищать свой автомобиль от снега, а есть места, где за это может «прилететь» гигантский штраф.

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Одним из таких мест стал округ Китсап (штат Вашингтон; США), где недавно выпало 30 см снега. Хотя это не является чем-то необычным, но снег имеет способность выявлять худшие качества водителей.

Водитель ехал по SR16 с ветровым стеклом, почти полностью заваленным снегом. Кто-то из соседних автомобилистов не выдержал «хаотичного вождения» и позвонил в полицию.

И правильно сделал, учитывая, что нарушитель почти ничего не видел, но таким образом проехал почти 10 км.

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Снег выявляет худшие качества водителей

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Полицейский остановил эту машину, и водитель в свое оправдание сказал, что у него «сломались дворники». Однако это не сработало, проблему легко было решить с помощью щетки или просто смахнув снег рукой.

Оба этих варианта были бы намного проще, чем штраф в размере 553 долларов (34,5 тыс. руб.) за небрежное вождение 2-й степени. Это, по общему признанию, довольно серьезная сумма, однако высокий штраф должен помочь в борьбе с ленивым и опасным поведением автомобилистов.

Источник: carscoops.com

Фото: Depositphotos, полиция Вашингтона

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