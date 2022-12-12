Многое зависит от того, из какого материала изготовлен поддон картера и какова защита.

— Чего больше от дополнительной защиты картера — вреда или пользы?

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— Если мы говорим о качественной стальной защите, то в наших условиях все-таки больше пользы. При ударе о камень или кочку защита примет на себя основной удар и убережет поддон картера. Особенно это критично, если он алюминиевый или пластиковый — такой трескается или ломается, а не гнется в отличие от стального. Не стоит забывать и про дополнительную защиту от грязи.

Основной существенный недостаток при установке почти любой дополнительной защиты — некоторое снижение дорожного просвета.

Кроме того, защита может повлиять на охлаждение двигателя и агрегатов.

Ухудшается доступ к узлам для технического обслуживания.

Неизвестно и то, какую роль сыграет дополнительный силовой элемент при аварии.

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Почему защиту картера не ставят на заводе, рассказано тут.

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