Дополнительная защита картера — на пользу или во вред? Мнение эксперта — журнал За рулем

Дополнительная защита картера — на пользу или во вред? Мнение эксперта

Многое зависит от того, из какого материала изготовлен поддон картера и какова защита.

— Чего больше от дополнительной защиты картера — вреда или пользы?

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— Если мы говорим о качественной стальной защите, то в наших условиях все-таки больше пользы. При ударе о камень или кочку защита примет на себя основной удар и убережет поддон картера. Особенно это критично, если он алюминиевый или пластиковый — такой трескается или ломается, а не гнется в отличие от стального. Не стоит забывать и про дополнительную защиту от грязи.

Основной существенный недостаток при установке почти любой дополнительной защиты — некоторое снижение дорожного просвета.

  • Кроме того, защита может повлиять на охлаждение двигателя и агрегатов.

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  • Ухудшается доступ к узлам для технического обслуживания.
  • Неизвестно и то, какую роль сыграет дополнительный силовой элемент при аварии.

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  • Почему защиту картера не ставят на заводе, рассказано тут.
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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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