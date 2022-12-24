Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия — журнал За рулем

Kia прощается с давней моделью - готовится финальная серия

Машин Tribute Edition, закрывающих историю машины, будет выпущено всего 1000 штук на весь мир.

Материалы по теме
Новый кроссовер Kia — уже в России

Kia прекращает производство Stinger ограниченной серией Tribute Edition. Эти машины будут отличаться уникальным цветом, особыми деталями интерьера и номерной табличкой на пороге двери водителя.

Stinger — особенный автомобиль для Kia. Он показал, на что способен бренд, и теперь, образно говоря, он передает эстафету Kia EV6 GT. Кстати, все 1000 автомобилей Tribute Edition будут оснащены двигателями V6 с двойным турбонаддувом.

Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

«Выпуск Stinger Tribute Edition знаменует собой важную главу в истории Kia. Он служит достойным празднованием вклада Stinger в бренд Kia», — сказал старший вице-президент и руководитель отдела закупок CX Design Чанг Сунг Рю.

Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия

Автомобили будут окрашены в матовый серый цвет Moonscape, получат 19-дюймовые черные колесные диски и тормозные суппорты Brembo.

Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия

Материалы по теме
Вы не поверите, как мало стоит этот кроссовер

Интерьер машин будет обит коричневой кожей и украшен вставками под карбон на центральной консоли и дверных картах.

Один момент, который в Kia не уточнили, — когда именно последний Stinger сойдет с конвейера и в какие страны будут отправлены 1000 Tribute Edition. Ничего не известно и о ценах.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Kia

Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия

Машин Tribute Edition, закрывающих историю машины, будет выпущено всего 1000 штук на весь мир.

Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия — фото 1379645Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия — фото 1379644Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия — фото 1379647Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия
Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия

Машин Tribute Edition, закрывающих историю машины, будет выпущено всего 1000 штук на весь мир.

Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия — фото 1379645Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия — фото 1379644Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия — фото 1379647Kia прощается с давней моделью — готовится финальная серия
Наше новое видео
Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО
Первый тест нового Москвича 3 (видео)
Новый Exeed TXL: тест в российской глубинке

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров109
Оцените материал
0:0

Отзывы о Kia Stinger (1)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Нет ни чего хорошего в нем

Недостатки:

Нет ни чего хорошего в нем

Комментарий:

В салоне кое как сел, мой рост 186 вес 90.не понимаю для кого машина сделано. Кто его вообще покупает если только для понтов, за такую цену лучше взять новый мохаве 2020г

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: