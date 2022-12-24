Kia прощается с давней моделью - готовится финальная серия

Kia прекращает производство Stinger ограниченной серией Tribute Edition. Эти машины будут отличаться уникальным цветом, особыми деталями интерьера и номерной табличкой на пороге двери водителя.
Stinger — особенный автомобиль для Kia. Он показал, на что способен бренд, и теперь, образно говоря, он передает эстафету Kia EV6 GT. Кстати, все 1000 автомобилей Tribute Edition будут оснащены двигателями V6 с двойным турбонаддувом.
«Выпуск Stinger Tribute Edition знаменует собой важную главу в истории Kia. Он служит достойным празднованием вклада Stinger в бренд Kia», — сказал старший вице-президент и руководитель отдела закупок CX Design Чанг Сунг Рю.
Автомобили будут окрашены в матовый серый цвет Moonscape, получат 19-дюймовые черные колесные диски и тормозные суппорты Brembo.
Интерьер машин будет обит коричневой кожей и украшен вставками под карбон на центральной консоли и дверных картах.
Один момент, который в Kia не уточнили, — когда именно последний Stinger сойдет с конвейера и в какие страны будут отправлены 1000 Tribute Edition. Ничего не известно и о ценах.
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Фото: Kia