В России появились в продаже крутые пикапы

В некоторых городах России продают новенькие Ford Ranger. Пикапы можно купить в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новосибирске.
Их цена в зависимости от комплектации составляет 5,9–8,5 миллиона рублей. Машины оснащены дизелем мощностью 213 л.с. А более дорогой вариант Raptor подготовлен для езды по тяжелому бездорожью.
У Ford Ranger четырехдверная пятиместная кабина и, конечно, полный привод. Такие машины никогда не привозили на наш рынок официально.
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Источник и фото: Авито.ру
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