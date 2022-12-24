В России появились в продаже крутые пикапы

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Материалы по теме Solaris снова в России: за сколько можно купить

В некоторых городах России продают новенькие Ford Ranger. Пикапы можно купить в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новосибирске.

Их цена в зависимости от комплектации составляет 5,9–8,5 миллиона рублей. Машины оснащены дизелем мощностью 213 л.с. А более дорогой вариант Raptor подготовлен для езды по тяжелому бездорожью.

У Ford Ranger четырехдверная пятиместная кабина и, конечно, полный привод. Такие машины никогда не привозили на наш рынок официально.

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Источник и фото: Авито.ру



