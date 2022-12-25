Машину разорвало на части мощным взрывом (видео)

Жуткий случай произошел в Китае.

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В Сети появилось видео, как автомобиль едет по улице в китайском Сянсяне и происходит громкий взрыв.

У машины буквально сорвало крышу. Куски кроссовера разбросало по всей улице. Но самое удивительное в этой чрезвычайной ситуации не это.

Оказывается, водитель после взрыва ушел целехоньким, сообщило городское бюро по чрезвычайным ситуациям. Американские пользователи интернета посчитали, что речь идет об электромобиле, в котором, возможно, взорвалась батарея.

«Одной из фишек „экологически чистых“ автомобилей было самосожжение в огне, заманивающее водителей в ловушку с помощью хитростей с электроприводом дверей, теперь это исполнено в стиле эпического взрыва» — иронизирует комментатор под видео.

Однако в китайских СМИ сообщают, что вероятнее всего взорвался баллончик с газом, когда водитель закурил сигарету.

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Источник: New York Post, toutiao.com

Фото: YouTube