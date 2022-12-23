В даркнете появились расценки на взлом «умных» автомобилей

Причем цены варьируются в зависимости от региона.

Новый вид взлома «умных» автомобилей активно набирает обороты в теневом сегменте интернета. В опубликованных объявлениях злоумышленники предлагают удаленный взлом транспортного средства, кражу данных бортового компьютера и съем механических деталей, сообщили в НРИ «Автонет».

Хакеры предлагают россиянам удаленно взломать автомобили за 45–100 тысяч рублей — в зависимости от региона.

В декабре эксперты платформы обнаружили сразу 12 таких объявлений, ранее их не было вообще.

Не избежали этой участи и автомобили каршеринга.

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В «Автонете» полагают, что это может быть связано с возросшим дефицитом запчастей. Нацелены такие объявления не на простых автолюбителей, а на владельцев гаражных автосервисов, которые используют в работе ворованные детали.

Эксперты полагают, что в 2023 году количество угонов и взломов транспортных средств начнет активно расти. Купить новые машины стало сложно и дорого, запчасти тоже подорожали.

Источник: Прайм



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