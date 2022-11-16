Угнали автомобиль? Эти 5 проблем возникнут у владельца

Например, штрафы с камер всегда приходят собственнику машины.

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По статистике МВД, в 2021 году каждый день, в среднем, угоняли 41 машину (всего за год — 14 887). Кроме того, что автовладельцы лишаются имущества, у них могут возникнуть проблемы.

Штрафы

Несмотря на угон, «письмо счастья» придет владельцу. В ст. 2.6.1 КоАП говорится, что если машина выбыла из владения в результате противоправных действий других лиц, собственник освобождается от административной ответственности. Однако юристы отмечают, что на практике собственник должен доказать, что в момент нарушения не он находился за рулем. Сделать это можно с помощью копии постановления о возбуждении уголовного дела или о признании потерпевшим. Обычно обращения в ГИБДД достаточно, чтобы отменить постановление.

Транспортный налог

С 2019 года согласно ст. 358 Налогового кодекса («Объект налогообложения») транспортный налог не начисляется на угнанные машины. Водителя освобождают от обязательного платежа с момента объявления в розыск и до возврата владельцу.

Об объявлении машины в розыск налоговиков обязаны уведомить сотрудники ГИБДД, а не владелец. На практике довольно часто встречаются случаи некорректного поступления информации как со стороны ГИБДД, так и в ИФНС. Автовладельцу лучше подстраховаться и уточнить, располагают ли налоговые органы необходимыми сведениями. Если там не знают об угоне, то подскажут, куда лучше направить документы (например, через Госуслуги).

Авария

Если преступник причинил ущерб третьим лицам (врезался в другое авто, сбил пешехода), то есть случаи, когда ущерб должен возмещать владелец угнанной машины.

Например. если владелец сам виноват в похищении ТС, то возмещать вред придется как водителю, так и угонщику в долях в зависимости от степени вины каждого. Например, когда владелец оставил машину на парковке с ключами в замке зажигания.

Страхование

После угона можно расторгнуть договор ОСАГО. Страховщик вернет часть денег за неиспользованный период страхования по заявлению водителя. К обращению нужно приложить документ, подтверждающий похищение — постановление о возбуждении уголовного дела.

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Если на машину оформлено каско, то собственник может рассчитывать на компенсацию, которая предусмотрена договором: возмещение стоимости авто и его восстановительный ремонт после обнаружения. Страховщик может отказать в выплате, если собственник несвоевременно сообщил о страховом случае, если в угоне есть вина собственника, или он инсценировал похищение, или передал неполный пакет документов при подаче заявления на компенсацию.

Кредит

Если машина приобретена в кредит, угон не освобождает заемщика от исполнения обязательств по договору. Вносить ежемесячные платежи придется, иначе банк начислит еще и штраф, и пени.