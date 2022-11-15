К этим автомобилям особенно «неравнодушны» угонщики

Также исследование показало, какие элементы машин воруют чаще всего.

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Чаще всего в этом году злоумышленники похищали Hyundai и Kia — эти марки разделили первое место в антирейтинге: 17,6% угонов, показало исследование, проведенное страховыми компаниями «РЕСО-Гарантия» и «Согласие».

По моделям это:

Hyundai Tucson

Hyundai Santa Fe

Kia Sorento

Kia Rio .

Догоняют их модели Lada Granta и Mitsubishi Outlander, на которые приходится по 8% хищений.

В конце списка Toyota Camry и Toyota Land Cruiser — 4%.

И совсем редко угоняют:

Honda CR-V

Infiniti M35

Infiniti QX80

Mercedes-Benz E 200

Lexus LX570.

Поменялись цветовые приоритеты угонщиков — чаще стали угонять белые машины — 61%, на черные легковушки пришлось всего 13%.

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Из элементов автомобиля чаще воруют боковые зеркала, фары (и то, и другое, в основном, с машин премиум-сегмента), запасные колеса, которые подвешены снизу, колеса с самого автомобиля (что было всегда), катализаторы глушителя (с тех же корейских брендов). Хотя количество таких краж не увеличилось, отмечают страховщики.

Источник: РИА Новости



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