К этим автомобилям особенно «неравнодушны» угонщики

Чаще всего в этом году злоумышленники похищали Hyundai и Kia — эти марки разделили первое место в антирейтинге: 17,6% угонов, показало исследование, проведенное страховыми компаниями «РЕСО-Гарантия» и «Согласие».
По моделям это:
- Hyundai Tucson
- Hyundai Santa Fe
- Kia Sorento
- Kia Rio.
Догоняют их модели Lada Granta и Mitsubishi Outlander, на которые приходится по 8% хищений.
В конце списка Toyota Camry и Toyota Land Cruiser — 4%.
И совсем редко угоняют:
- Honda CR-V
- Infiniti M35
- Infiniti QX80
- Mercedes-Benz E 200
- Lexus LX570.
Поменялись цветовые приоритеты угонщиков — чаще стали угонять белые машины — 61%, на черные легковушки пришлось всего 13%.
Из элементов автомобиля чаще воруют боковые зеркала, фары (и то, и другое, в основном, с машин премиум-сегмента), запасные колеса, которые подвешены снизу, колеса с самого автомобиля (что было всегда), катализаторы глушителя (с тех же корейских брендов). Хотя количество таких краж не увеличилось, отмечают страховщики.
- Здесь перечислены приемы, которые спасут машину от угона.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: РИА Новости
Фото: Depositphotos