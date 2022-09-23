13 простых приемов, которые спасут машину от угона

Автомобиль защищают не только замки и сигнализации, но и правильное поведение владельца.

Материалы по теме Как я защитил машину от угона — 10+ нестандартных и недорогих способов

Чем меньше в продаже автомобилей и запчастей для них, тем весомее стимул угонщика, присматривающегося к вашей машине. Даже бюджетный автомобиль является солидным источником различных деталей, востребованных на рынке. Тем удивительнее, что угонов и краж опасаются не все. Одни полагают, что всё покроет страховка, другие веруют в могущество противоугонных систем и правоохранительных органов. А третьи отмахиваются: что будет, то и будет…

Рассказав об основных приемах технической защиты автомобилей от угона и от кражи запчастей, хотим обратить внимание на еще один аспект. Во многих случаях владелец ведет себя настолько беспечно, что фактически сам приглашает угонщика проникнуть в свою машину. Любые противоугонки в таких ситуациях бессильны.

1. Поаккуратнее с соцсетями

Любители соцсетей часто описывают все нюансы собственной жизни. Вот, мол, моя новенькая машинка, а вот я загораю на Канарах. Тут опасностей несколько.

Фото машины с госномерами выдает жулику массу нужных ему сведений:

По виду номерной рамки он может вычислить место приобретения машины и, как следствие, тип противоугонки, которыми там обычно пользуются.

Затем ищутся сведения о владельце машины — где живет и так далее.

После этого автомобиль попадает в преступную базу данных.

А если владелец делится своими фото на заморском курорте, то это развязывает угонщику руки: спасать машину от угона и оперативно искать ее будет некому.

Среди коллег гуляет такая байка. Когда журналистки, бравшие автомобиль на тест, пригнали его обратно на фирму, к ним сразу же подошел сотрудник, выразивший готовность принять машину обратно. Он придирчиво оценил состояние кузова, проверил документы, поинтересовался сроком готовности будущей публикации, после чего сам сел за руль и пожелал дамам успешной работы над статьей. Юмор дошел до незадачливых девиц только через неделю, когда им позвонили из фирмы и поинтересовались, собираются ли они отдавать машину обратно. Правда это или нет, мы не знаем — но сотрудники «За рулем0187 в такие ситуации точно не попадали.

2. Держите брелок при себе

В некоторых автомобилях (например, Volvo S90) предусмотрено штатное место для размещения брелоков бесключевого доступа — скажем, в углублении накладки тоннеля. Однако при повседневной эксплуатации брелок никогда не должен оставаться один на один с автомобилем. Рано или поздно это плохо кончится: на той же АЗС при подобном поведении ваша машина обязательно уедет без вас, пока вы оплачиваете заправку. С таким же успехом можно оставлять ключ от квартиры торчащим в замке.

Рыться в своем багажнике не возбраняется. Но ключей и брелоков при этом в салоне быть не должно!

3. Опасайтесь покупателей...

Продаете машину? К вам приезжают «покупатели» и начинают дотошно ее осматривать. Под предлогом углубленного анализа состояния автомобиля они подключаются к сервисному разъему и, между делом, прописывают в памяти посторонний ключ. Через некоторое время машина угоняется.

4....и «Свободных рук»

Автомобиль с функцией «Свободные руки» (подошел к машине — и она тут же разблокировалась) — это подарок для угонщика. Такой транспорт угоняется очень легко. Если в вашей машине есть такая опция, рекомендуем хранить брелочек в специальном защитном чехле. Перехватить его сигнал угонщик может даже через запертую дверь квартиры!

Возможны варианты и проще. Скажем, владелец стоит неподалеку от своей машины и с кем-то беседует, а посторонний человек в это время берется за дверную ручку и спокойно проникает внутрь. Дальнейшие события могут развиваться по разным сценариям.

5. Блокируйте двери и пристегивайтесь

В боевиках нехорошие парни (а порой и хорошие) то и дело хватают непристегнутого водителя за шкирку и выкидывают из машины, занимая его место. Мораль простая: сев за руль, первым делом заблокируйте все двери. И непременно пристегнитесь.

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