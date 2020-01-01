Наш герой поехал продавать Toyota Camry. Однако в итоге молодой человек не только лишился автомобиля, но и был заподозрен в преступлении. Распутываем вместе с адвокатом странную историю ограбления.

Алексей Аксенов

Рассказывает Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.

Ночной звонок

— Я занимаюсь адвокатурой более 20 лет, и за это время мне довелось стать свидетелем разных жизненных ситуаций. Однако эта история даже для меня необычная. Поздним вечером мне позвонил Мурад (имена героев изменены. — Прим. ред.) — бизнесмен с Северного Кавказа, которого я периодически консультировал по юридическим вопросам. Он был очень встревожен: еще в обед племянник уехал продавать автомобиль и с тех пор пропал, а ведь шел уже первый час ночи. Буквально несколько минут назад Мураду звонили из отдела полиции города Жуковского и сказали, что племянник находится у них, он арестован. Мурад попросил меня поехать туда.

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Когда я направлялся в отдел МВД, мне было известно, что племянник Мурада, 19-летний Аббас, поехал продавать его Toyota Camry. Бизнесмену некогда было возиться с машиной, и он дал парню задание провернуть сделку. Сумма была приличная, около 1 млн 500 тыс. рублей, с которой племяннику причитался «процент». Аббас не раздумывая согласился и выставил машину на сайте объявлений. Через пару дней с ним связался потенциальный покупатель, и молодой человек поехал показывать машину. Договорились встретиться в районе «Киевской» (станция метро в Москве. — Прим. ред.), и с тех пор от племянника нет никаких вестей, телефон выключен… Я никак не мог связать воедино все факты: если Аббас отправился продавать машину, за что же тогда его задержали?

Беру — без торга!

Выяснилось: Аббас действительно поехал показывать автомобиль молодому человеку, которого заинтересовало объявление. Потенциальный покупатель, представившийся Михаилом, подозрений не вызвал: он был хорошо одет, общался вежливо, в целом производил приятное впечатление. Михаил рассказал, что он тоже коммерсант, а Camry берет для себя, но в будущем передаст авто родителям.

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Покупателю Toyota очень понравилась, и он сказал, что готов взять ее без торга.

Это, кстати, был один из «крючков», на которые мошенники ловят продавцов машин. Им очень важно заключить сделку как можно скорее — пока «клиент еще тепленький». Аббас мысленно прикинул, что разницу в деньгах сможет оставить себе, и охотно показал Михаилу пакет документов на автомобиль. В бардачке лежали ПТС, свидетельство о регистрации автомобиля, два комплекта ключей, брелоков от сигнализации, договор купли-продажи, составленный на дядю (когда тот покупал новый автомобиль), а также нотариальная доверенность на его имя с правом подписи договора купли-продажи и оформления автомобиля в ГИБДД. Михаил был готов все подписать, но было одно «но». Деньги с собой покупатель не взял и предложил доехать до его дома в Жуковском (город примерно в 20 км от Москвы. — Прим. ред.).

Поехали до меня за деньгами?

Всю дорогу парни болтали о преимуществах Camry перед конкурентами, а когда подъехали к дому Михаила, он вышел из машины и вдруг насторожился. «Слушай, а чего это тут у тебя, вмятина на заднем крыле?» — спросил молодой человек. Аббас очень удивился и вышел из автомобиля. Как он говорит, без задней мысли оставил машину заведенной и направился к заднему правому колесу. Аббас даже не понял, как Михаил оказался за рулем и рванул с места.

Имейте в виду: в Жуковский мошенник увел покупателя не случайно. В Москве действует система распознавания автомобильных номеров «Поток», которая установлена на дорожных камерах. С ее помощью можно отследить перемещение разыскиваемого автомобиля. Поэтому «зоной опасности» для автоугонщиков являются пределы МКАД — здесь камер намного больше, чем в Подмосковье.

Из пострадавших в «подозреваемые»

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Осознав, что его ограбили и что при себе у него нет ни телефона, ни документов, Аббас направился в полицию. Там он написал заявление об угоне автомобиля и передал его дежурному. Дальше с молодым человеком начали работать оперативники. Вместо того чтобы объявить автомобиль в розыск и выяснять обстоятельства грабежа (ст. 161 УК РФ. — Прим. ред.), оперативники стали интересоваться личностью Аббаса. Его пробили по базам внутреннего учета, попросили показать переписку в социальных сетях, расспрашивали про круг знакомств…

Из рассказа своего доверителя я понял, что несколько часов полицейские не искали угнанный автомобиль, а проверяли Аббаса на причастность к экстремистской деятельности или терроризму. Можно ли говорить, что здесь имело место превышение должностных полномочий? С одной стороны, оперативники должны работать не только над расследованием совершенных преступлений, но и предупреждать новые. С другой — «благодаря» такой профилактике время было упущено. Однако мы не стали поднимать шумиху и просто уехали, взяв копию заявления об угоне (оказалось, формально моего доверителя никто и не задерживал).

Не верили, а она нашлась

По опыту могу сказать, что находят угнанные автомобили очень редко. Мы предполагали, что Toyota Camry отправили на разборку. Но спустя пару месяцев автомобиль моего доверителя приехал ставить на учет в подмосковное ГИБДД некий Асад.

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В качестве подтверждения своих прав на машину он предоставил договор купли-продажи. В нем от имени Мурада была сделана запись о том, что он якобы ее продал новому хозяину, о чем свидетельствовала также запись в ПТС. Таким образом, Асад стал «третьим» собственником авто и теперь хотел зарегистрировать его на себя. Полагаю, схема с новым покупателем была нужна, чтобы запутать следы. Но инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобиль числится в угоне, и изъяли его.

Что машину нашли, Мураду сообщили из отдела МВД России по г.о. Жуковский. Я поехал туда в качестве его представителя. Мужчина, который привез ставить машину на учет, вел себя очень нагло, кричал, что купил эту Camry на законных основаниях и будет за нее судиться. А еще он говорил, что является представителем дагестанской диаспоры и хочет встретиться с первым хозяином автомобиля.

Верните деньги!

Пока мы ждали Мурада, я попытался объяснить Асаду, что в соответствии с гражданским законодательством он является добросовестным приобретателем (в силу ст. 302 ГК РФ). Но автомобиль себе оставить не сможет в связи с тем, что имущество может быть изъято у добросовестного приобретателя, если оно (имущество) выбыло из владения предыдущего собственника помимо его воли (в нашем случае речь идет о краже).

Имейте в виду: В случае, если вещь имела нескольких хозяев, важно отследить историю ее продажи по всей цепочке. Признание сделки недействительной на любом из этапов, как правило, влечет изъятие автомобиля. По суду продавца могут обязать вернуть вам деньги за машину. Но чаще всего у него нет возможности это решение исполнить. Со стороны закона все честно: машину у вас забрали, а на руки вы получили исполнительный лист, который часто остается разве что повесить на стену в рамочке.

Тут я глянул в окно и увидел, что к отделению полиции подъехали четыре темных Гелендвагена. Из них вышли Мурад и еще несколько плечистых бородатых ребят. «А вот как раз хозяин автомобиля. Сейчас ему и объясните, почему собираетесь забрать машину», — заметил я. Он на это все посмотрел и стух. Развернулся и куда-то направился. Больше я его не видел. Очная встреча так и не состоялась, но мужчины созвонились: к Мураду нет претензий.

Вы спросите: но ведь было же еще уголовное дело по факту совершения грабежа? Угонщиков автомобиля так и не нашли. Проверялась версия о причастности Асада, но она не нашла подтверждения. Возможно, он также стал жертвой мошенников и просто купил у них автомобиль, не проверив его историю. Что же касается самой Toyota Camry, то она была передана Мураду на ответственное хранение (как вещественное доказательство по делу). Что было дальше с этой машиной и как он ею распорядился, мне неизвестно. Но то, что угнанный автомобиль вернулся к владельцу — редкий случай и, конечно же, счастье.

Рекомендации адвоката

К выбору места совершения сделки купли-продажи автомобиля следует подойти ответственно. Не стоит встречаться где-то в гаражах или промзоне. Желательно, чтобы место было достаточно людным (например, парковка у торгового центра). В нашей истории продавец допустил серьезную ошибку, и в итоге мошенник смог скрыться из поля зрения дорожных камер еще до того, как машину объявили в розыск.

Перед покупкой тщательно проверяйте автомобиль и его владельца через:

Не забудьте произвести сверку номерных агрегатов — номера кузова и двигателя должны совпадать с номерами в документах и в электронной базе.

Важно также убедиться в уплате таможенных сборов за ввоз машины на территорию России. Иначе ее в любой момент могут изъять как орудие совершения экономического преступления (в моей адвокатской практике был такой случай). Единого ресурса для проверки таких сведений, увы, не существует. Так что попытайтесь выяснить контакты всех прежних собственников, указанных в ПТС. Обзвоните их и расспросите о покупке автомобиля.

Помните, что даже сбор подробного «досье» на б/у автомобиль не может гарантировать 100-процентной чистоты сделки. Существует огромное множество юридических рисков, на основании которых сделка может быть признана недействительной, и просчитать их заранее практически невозможно. Чуть лучше складывается ситуация на первичном рынке. Но и там многие дилеры не упускают случая поживиться за счет клиентов.

Подробнее о том, как правильно и безопасно продать автомобиль, можно узнать здесь.