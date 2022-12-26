Новый кроссовер Москвич 3: все плюсы и минусы — журнал За рулем

Новый кроссовер Москвич 3: все плюсы и минусы

Этот автомобиль протестировал главный редактор журнала «За рулем».

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До конца года Москвич 3 появится в 11 дилерских центрах и будет стоить от 1,97 млн рублей. Это автомобиль с турбированным мотором 1.6 мощностью 150 л.с., механической 6-ступенчатой коробкой передач или вариатором.

Главный редактор «За рулем», которому удалось проехать на Москвиче 3, отметил следующее.

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Плюсы:

  • едет бодрее, чем Chery Tiggo 4 или Haval Jolion
  • вариатор настроен хорошо
  • механическая коробка — еще лучше
  • сзади чуть просторнее, чем в Крете
  • можно лить АИ-92
  • средний расход с вариатором 6,6 л/100 км
  • галогеновые фары (дешевле в ремонте)
  • ESP отключается полностью
  • удобные приборы
  • хорошо русифицирована мультимедиа

Минусы:

  • только передний привод
  • слишком жесткая короткоходная подвеска
  • реальный клиренс 155 мм (заявлено 170 мм)
  • руль регулируется только по высоте
  • нет обогрева сидений, руля и ветрового стекла
  • слабая шумоизоляция колесных арок
  • пока нет более дешевого мотора 1.6 (108 л.с.)
  • задние сиденья складываются ступенькой
  • всего 5 цветов кузова.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Новый кроссовер Москвич 3: все плюсы и минусы
— По ощущениям, это довольно приятный автомобиль, вполне на уровне машин такого же класса. Неплохо едет, хорошо реагирует на руль, поворачивает, тормозит даже в этих зимне-слякотных условиях. Есть плюсы и минусы — ну как у всех, впрочем.

Считаю, что главный недостаток машины — цена. Да, она вполне рыночная (по нынешним временам), но люди ждали «народный» автомобиль с ценой от 700 тыс. до 1,5 млн.рублей.

А пока цена 1 млн 970 тыс. — это за машину с механикой, цену на версию с вариатором пока не назвали, полагаю, что это будет 2 млн 100 тыс., а в топовых комплектациях — еще выше. Но понятно, что крупноузловая сборка не может дать никакого выигрыша в цене относительно китайского аналога (JAC JS4).

Поскольку покупательная способность населения упала, люди не готовы отдавать такие деньги. Говорят так: «Я за эти деньги лучше бэушную „японку“ куплю, леворульную на вторичке, „китайца“ под заказ и т.д. То есть это нормальное обычное предложение, но не то, о чем мечтали автолюбители.

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Кто же будет покупать эти машины? Конечно, физлица тоже, но в основном планируются закупки для госнужд, для каршеринга, такси. Чиновники средней руки тоже готовы ездить на Москвиче, лишь бы не на Гранте.

Но в целом очень хорошо, что предприятие не сравняли с землей и не построили здесь жилой комплекс. А ведь такие предложения были. Слава богу, хватает людей, которые понимают, как важно сохранить завод и со временем превратить его в серьезное прибыльное производство. Очень хочется надеяться, что это удастся».

Фото: Depositphotos

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