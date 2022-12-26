Новый кроссовер Москвич 3: все плюсы и минусы

До конца года Москвич 3 появится в 11 дилерских центрах и будет стоить от 1,97 млн рублей. Это автомобиль с турбированным мотором 1.6 мощностью 150 л.с., механической 6-ступенчатой коробкой передач или вариатором.
Главный редактор «За рулем», которому удалось проехать на Москвиче 3, отметил следующее.
Плюсы:
- едет бодрее, чем Chery Tiggo 4 или Haval Jolion
- вариатор настроен хорошо
- механическая коробка — еще лучше
- сзади чуть просторнее, чем в Крете
- можно лить АИ-92
- средний расход с вариатором 6,6 л/100 км
- галогеновые фары (дешевле в ремонте)
- ESP отключается полностью
- удобные приборы
- хорошо русифицирована мультимедиа
Минусы:
- только передний привод
- слишком жесткая короткоходная подвеска
- реальный клиренс 155 мм (заявлено 170 мм)
- руль регулируется только по высоте
- нет обогрева сидений, руля и ветрового стекла
- слабая шумоизоляция колесных арок
- пока нет более дешевого мотора 1.6 (108 л.с.)
- задние сиденья складываются ступенькой
- всего 5 цветов кузова.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
Считаю, что главный недостаток машины — цена. Да, она вполне рыночная (по нынешним временам), но люди ждали «народный» автомобиль с ценой от 700 тыс. до 1,5 млн.рублей.
А пока цена 1 млн 970 тыс. — это за машину с механикой, цену на версию с вариатором пока не назвали, полагаю, что это будет 2 млн 100 тыс., а в топовых комплектациях — еще выше. Но понятно, что крупноузловая сборка не может дать никакого выигрыша в цене относительно китайского аналога (JAC JS4).
Поскольку покупательная способность населения упала, люди не готовы отдавать такие деньги. Говорят так: «Я за эти деньги лучше бэушную „японку“ куплю, леворульную на вторичке, „китайца“ под заказ и т.д. То есть это нормальное обычное предложение, но не то, о чем мечтали автолюбители.
Кто же будет покупать эти машины? Конечно, физлица тоже, но в основном планируются закупки для госнужд, для каршеринга, такси. Чиновники средней руки тоже готовы ездить на Москвиче, лишь бы не на Гранте.
Но в целом очень хорошо, что предприятие не сравняли с землей и не построили здесь жилой комплекс. А ведь такие предложения были. Слава богу, хватает людей, которые понимают, как важно сохранить завод и со временем превратить его в серьезное прибыльное производство. Очень хочется надеяться, что это удастся».
- Скоро появится в продаже и электромобиль Москвич.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Depositphotos
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