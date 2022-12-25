У полиции появится еще один повод наказать водителей — журнал За рулем

У полиции появится еще один повод наказать водителей

МВД предлагает новый законопроект, касающийся лекарств.

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Названы лекарства, запрещенные для водителей

Автовладельцы понесут ответственность за употребление препаратов, снижающих концентрацию и влияющих на психофизическое состояние, если законодательная инициатива пройдет чтения в парламенте.

Законопроект запрещает водителям употреблять аналоги наркотических и психотропных веществ. Административная ответственность может наступить, когда человек пройдет медицинское освидетельствование, и в крови обнаружат что-то опьяняющее, кроме алкоголя.

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Поводом для изменений послужил случай в Ямало-Ненецком автономном округе. В ходе расследования дела выяснилось, что в организме водителя содержались психоактивные вещества. Однако лекарство не включено в список психотропных веществ, утвержденный Правительством. То есть человек был «пьяный без вина», поэтому наказать его было нельзя.

Разбирательство дошло до Конституционного суда РФ, который признал: текущее положение дел нарушает Конституцию. Поэтому МВД и инициировало поправки.

Источник: «Российская газета»

Фото: Фото: Егор Алеев/ТАСС

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