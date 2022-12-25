Спецы восстановили редкий образец советского автопрома (видео)

В России осталось всего 10 таких машин.

Материалы по теме Угадайте автомобиль! Мощнейший раритет замечен в Иваново

Больше 20 лет в Вологодской области гнила удивительная разработка московских конструкторов — тротуароуборочная машина 195, пока ее на обнаружили сотрудники столичного Музея транспорта.

Маленькая и юркая техника произведена в 1975 году. Ее выпускали на Московском механическом заводе «Красный путь» в 1960-1980-е годы. ТУМ-195 расчищала от снега и посыпала тротуары, дворы, жд-платформы, а летом работала как пылесос. Последний такой образец трудился в Санкт-Петербурге на заводе «Кировец» до середины 90-х годов.

Механики восстановили первоначальный облик и все функции машины. Всего в СССР сделали лишь 750 «тружеников». Двигатели на них ставили от «Москвичей» (407, 408-ой модели). Кабина отапливалась. Трехколесное шасси позволяло разворачиваться прямо на месте.

Теперь ТУМ-195 станет частью экспозиции Музея транспорта Москвы, которую планируется открыть в конце 2024 года в гараже Константина Мельникова (Новорязанская улица, дом 27).

«За рулем» можно читать и в Телеграм .

Источник: Mos.ru

Фото: YouTube