Спецы восстановили редкий образец советского автопрома (видео) — журнал За рулем

Спецы восстановили редкий образец советского автопрома (видео)

В России осталось всего 10 таких машин.

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Больше 20 лет в Вологодской области гнила удивительная разработка московских конструкторов — тротуароуборочная машина 195, пока ее на обнаружили сотрудники столичного Музея транспорта.

Маленькая и юркая техника произведена в 1975 году. Ее выпускали на Московском механическом заводе «Красный путь» в 1960-1980-е годы. ТУМ-195 расчищала от снега и посыпала тротуары, дворы, жд-платформы, а летом работала как пылесос. Последний такой образец трудился в Санкт-Петербурге на заводе «Кировец» до середины 90-х годов.

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Механики восстановили первоначальный облик и все функции машины. Всего в СССР сделали лишь 750 «тружеников». Двигатели на них ставили от «Москвичей» (407, 408-ой модели). Кабина отапливалась. Трехколесное шасси позволяло разворачиваться прямо на месте.

Теперь ТУМ-195 станет частью экспозиции Музея транспорта Москвы, которую планируется открыть в конце 2024 года в гараже Константина Мельникова (Новорязанская улица, дом 27).


Источник: Mos.ru

Фото: YouTube

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