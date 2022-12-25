С конца февраля парковку в Санкт-Петербурге с помощью мобильного приложения оплатили около полумиллиона раз.

Такую цифру привел заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Исходя из этого проект на данном этапе можно считать вполне успешным, отметил он.

За время, прошедшее со старта проекта люди успели привыкнуть пользоваться этим сервисом и оценить его плюсы.

«Порядка 500 тысяч московских автомобилистов достаточно часто бывают в Петербурге. Они привыкли к данному мобильному приложению, и в Петербурге им теперь тоже удобно пользоваться, штрафов никто не получает. Для петербургских автомобилистов, которые приезжают в Москву, это тоже удобно, приложение единое. Это правильное решение. Я благодарен коллегам, которые помогли внедрить его», — отметил Ликсутов.

По его словам, проект являет собой хороший пример сотрудничества Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: АГН «Москва»