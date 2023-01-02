Чья вина: того, кто занял левый ряд или кто обгоняет справа?

Это видео — наглядное подтверждение тому, что скользкая дорога — не место для резких маневров.

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Под Новосибирском женщина на кроссовере Lexus RX решила, что водитель в левом ряду слишком медленно едет, и принялась обгонять его по правой полосе на скользкой дороге.

Судя по кадрам видеорегистратора, на шоссе автомобили шли в пределах 100 км/ч при разрешенной скорости в 90 км/ч. Но девушке-водителю показалось, что можно ехать быстрее. Стоило Лексусу попытаться вернуться в левую полосу, как машину занесло.

Кроссовер ушел в занос и врезался в отбойник, после чего машину понесло за пределы проезжей части. Похоже, система стабилизации на внедорожнике просто не успела сработать из-за слишком энергичных движений рулем.

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Источник: ngs.ru

Фото: Вконтакте