Как попасть в аварию, когда ничего не предвещает (видео)

Зима ставит в беспомощное положение все автомобили, кроме тех, которые ждут весны в гараже. Впрочем, порой виной всему малый опыт водителя.
К примеру, водитель этого внедорожника ехал по улице на сравнительно небольшой скорости и попытался объехать стоящий грузовик. Но что-то пошло не так. Вероятно, водитель не учел уклон дороги и то, что покрытие оказалось очень скользким.
Все произошло в американском Ричмонде. В тот день дороги городка буквально парализовал «страшный гололед», как описывают это местные СМИ.
Кроссовер ушел в занос и врезался правым бортом в грузовик. Зрители в комментариях написали, что, скорее всего, водитель стал резко тормозить, поэтому и произошло ДТП. Судя по всему, в аварии никто не пострадал.
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Источник: Richmondnews
Фото: YouTube
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