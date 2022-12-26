МВД предлагает запретить при вождении все «дурманящие» лекарства (в т. ч. с парацетамолом)

Речь о тех препаратах, которые не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам.

МВД опубликовало проект поправок в ст. 12.8 КоАП, которые позволяют наказывать лишением прав и штрафом в 30 тыс. руб. в том числе водителей, у которых в организме обнаружены вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам.

В пояснительной записке к документу говорится, что управление транспортными средствами в состоянии опьянения, чем бы, включая лекарственные препараты, оно ни было вызвано, влечет серьезные риски для жизни и здоровья людей.

Необходимо принять меры для привлечения ‎к ответственности за управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, которые могут ухудшать его реакцию и внимание.

Исходя из этого, примечание к статье 12.8 КоАП предлагается изложить в новой редакции:

«…установленная статьей 12.8 и частью 3 статьи 12.27 КоАП административная ответственность наступает, в том числе, в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме этого лица обнаружились иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам».

Какие могут быть риски?

Как пояснил «Российской газете» источник, знакомый с разработкой проекта, ключевое слово здесь — «ухудшившие», вне зависимости от того, каким веществом оно вызвано.

Человек выпил предписанное ему лекарство, но если после его приема у него ухудшились реакция и внимание, то за руль ему садиться противопоказано. Если даже это будет обычный противовирусный препарат.

Вот краткий перечень лекарств, которые уже сейчас, исходя из инструкции к ним, употреблять не рекомендуется, а в перспективе — будет нельзя совсем:

«ТераФлю», «ТераФлю Экстра» — не рекомендуется

«Колдакт Флю Плюс» — следует воздерживаться

«Фервекс» — рекомендуется воздержаться

«Антигриппин-АНВИ» — следует воздерживаться

«Ринза» — необходимо воздерживаться (вызывает сонливость)

«Ибуклин» — следует воздерживаться (парацетамол, ибупрофен)

«АнвиМакс» — необходимо соблюдать осторожность

«Колдрекс» — при появлении головокружения не рекомендуется управлять.

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Опрошенные изданием эксперты говорят, что формулировки законопроекта настолько размытые, что в сферу его видимости может попасть большинство препаратов. И почти любое лекарство, принятое водителем, может привести к лишению прав. А ведь есть люди с хроническими заболеваниями, которые принимают лекарства постоянно. Есть угроза того, что от машины они не откажутся, а просто перестанут лечиться, что создаст довольно серьезную угрозу безопасности на дорогах.

С 1 сентября 2023 года водители будут проходить медосмотр дистанционно.



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Источник: regulation.gov.ru и «Российская газета» za-rulem-bez-koles.html

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