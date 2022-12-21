Водители будут проходить медосмотр дистанционно

Новые нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

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Медицинские осмотры водителей перед рейсом, после него, а также в течение рабочего дня можно будет проводить дистанционно. Соответствующий законопроект принят Госдумой.

«На расстоянии» планируется выявлять признаки острого профзаболевания, отравления или признаков алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения.

Порядок и периодичность медосмотров, а также перечень исследований определит Минздрав.

Водитель, проходящий дистанционной медосмотр, должен быть идентифицирован. Медосмотр будет проводиться с использованием современных медицинских изделий, способных вести автоматизированную и дистанционную передачу данных о состоянии здоровья.

Обязанность очно подтверждать состояние своего здоровья при этом с водителя не снимается, но делать это надо два раза в год.

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com