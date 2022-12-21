Водители будут проходить медосмотр дистанционно

Медицинские осмотры водителей перед рейсом, после него, а также в течение рабочего дня можно будет проводить дистанционно. Соответствующий законопроект принят Госдумой.
«На расстоянии» планируется выявлять признаки острого профзаболевания, отравления или признаков алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения.
Порядок и периодичность медосмотров, а также перечень исследований определит Минздрав.
Водитель, проходящий дистанционной медосмотр, должен быть идентифицирован. Медосмотр будет проводиться с использованием современных медицинских изделий, способных вести автоматизированную и дистанционную передачу данных о состоянии здоровья.
Обязанность очно подтверждать состояние своего здоровья при этом с водителя не снимается, но делать это надо два раза в год.
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Источник: ТАСС
Фото: depositphotos.com