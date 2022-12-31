Испания хочет отменить знак аварийной остановки

Дело в том, что статистика показывает большое количество аварий с участием людей, размещающих треугольники на дорогах.

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С 1999 года в Испании существует требование размещать знаки аварийной остановки на расстоянии не менее 50 метров впереди и позади автомобиля. Теперь власти страны собираются отменить это требование.

Данные за 2015 и 2016 годы показывают, что 50 человек погибли и почти 900 получили травмы во время установки этих треугольников на дорогах общего пользования.

Некоторое время назад DGT представила Европейской комиссии свой геолокационный маяк V-16, который виден на расстоянии 1000 метров (вместо необходимых в настоящее время 100 м).

V16 — это мигающая круглая лампа оранжевого цвета, указывающая на то, что автомобиль неисправен и припаркован на дороге. У водителя нет необходимости выходить из машины, достаточно опустить стекло, протянуть руку и примагнитить лампу к крыше. Устройство также способно передать информацию о поломке в цифровом виде через сотовую сеть.

Запуск платформы DGT 3.0 запланирован на 1 января 2026 года. Процесс сертификации сигнальных ламп V16, которые подключаются к платформе через мобильную сеть с помощью встроенной SIM-карты, начнется в январе 2023 года.

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Доступ к сети для устройств должен быть включен в цену покупки на несколько лет, чтобы пользователю не приходилось нести дополнительные расходы.

Пока знак аварийной остановки остается обязательным на дорогах Испании, но как только законодатели утвердят эту норму (предположительно, в 2026 году), вместо него можно будет использовать такое устройство. Кстати, цена лампы невысока — от 14 евро.

В даркнете появились расценки на взлом «умных» автомобилей.

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Источник: auto-motor-und-sport.de



Фото: Depositphotos и DGT

