Эксперт рассказал, как правильно подобрать отвертку — журнал За рулем

Эксперт рассказал, как правильно подобрать отвертку

Этот способ испытан лично специалистами «За рулем».

Если вы намереваетесь закрутить или открутить множество однотипных винтов/саморезов, этот совет для вас. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин объяснил, как выбрать правильную отвертку.

Вам нужно соединить жало отвертки с саморезом, прижать инструмент к винту и попробовать покачать в стороны.

Эксперт рассказал, как правильно подобрать отвертку

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Если отвертка не кренится ни в одном направлении, значит, подобрана верно. Если болтается во все стороны, значит с этой отверткой вы хлебнете если не горя, то как минимум множества неприятных моментов.

Не покупайте слишком дешевый инструмент: жало может сточиться до конусообразного состояния, а рукоятка растает, если на нее попадет любая химия вроде бензина.

Кстати, мы испытали — 30 отверток с крестообразным жалом, из которых забраковали (полностью или частично)... 24!

Фото: YouTube

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