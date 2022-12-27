АВТОВАЗ будет выпускать 3 модели на бывшем заводе Nissan

Известно, что они будут дороже, чем модели основной линейки Lada.

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На бывшем заводе Nissan планируется выпускать автомобили Lada дороже основной линейки, на старте будут производиться минимум три модели, сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Это не премиальные машины, но и не дешевые — сегментов С и D, как седаны, так и кроссоверы, отметил он.

Сейчас АВТОВАЗ находится на финальной стадии переговоров и, возможно, потенциальными партнерами станут несколько производителей. Новинки «отбалансируют» текущий модельный ряд АВТОВАЗа, тем самым повысив спрос на автомобили бренда.

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При этом важно сделать так, чтобы продукция, которую будут выпускать на площадке Nissan, с одной стороны, была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, а с другой — не конкурировала бы с основной линейкой АВТОВАЗа. Она также получит развитие — как Веста, так и будущее поколение Granta.

Производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге перезапустят во второй половине 2023 года и выпустят в следующем году до 10 тысяч автомобилей.

Источник: РИА Новости



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