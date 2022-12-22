Что будет выпускать АВТОВАЗ на бывшем заводе Nissan: известны подробности — журнал За рулем

Что будет выпускать АВТОВАЗ на бывшем заводе Nissan: известны подробности

Конкурировать с продукцией Волжского автозавода эти модели не будут.

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут выпускать седаны и кроссоверы под маркой Lada, но это будут китайские автомобили.

«Это будут китайские автомобили — не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя мы ведем переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего прогресса достигли именно с китайским. Конкретные компании называть рано. А может быть, это будет и не одна компания», — уточнил он.

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При этом глава АВТОВАЗа заверил, что автомобили марки Lada станут производить в тех сегментах, которые не будут конкурировать с продукцией Волжского автомобильного завода. Машины «будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности», подчеркнул Соколов.

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Источник: РИА Новости

Фото: Nissan, depositphotos.com

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