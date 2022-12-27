В ряде регионов в ноябре существенно сократилось количество нарушений скоростного режима, отметили в ГИБДД. Так, согласно статистике, превышений скорости на 20–40 км/ч (ч. 2 ст. 12.9 КоАП) в Москве зафиксировано на 38% меньше, чем месяцем ранее (898 тыс. против 1,45 млн), в Подмосковье — на 40% (1,4 млн против 2,34 млн).
- в Ростовской области снижение составило 20%
- в Челябинской — 40%
- в Белгородской области — 42%
- в Санкт-Петербурге — 45%
- в Новосибирской области — 46%
- в Татарстане и Хабаровском крае — 47%
- в Алтайском крае — 48%
- на Сахалине — 52%
- в Нижегородской области — 53%
- в Тюменской — 61%
- в Свердловской — 62%.
Власти и эксперты объясняют снижение количества таких нарушений сезонными факторами: обильными осадками, плотным трафиком и общим замедлением движения. Кроме того, с появлением снега и гололеда большинство водителей начинают управлять автомобилем аккуратнее, избегая резких маневров, соблюдая дистанцию и не превышая скорость.
А на юге России количество таких нарушений (превышений скорости на 20–40 км/ч), наоборот, выросло, причем в некоторых субъектах в два-три раза.
- в Крыму их стало втрое больше
- в Адыгее — пятикратный рост
- в Северной Осетии — 3,6-кратный
- в Севастополе нарушений больше на 26%.
Здесь резкий рост штрафов связан, в основном, с увеличением количества камер на дорогах, относительно хорошей погодой и отсутствием снега.
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Источник: «Коммерсант»
Фото: Depositphotos
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