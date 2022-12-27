Водители стали реже превышать скорость — к чему бы это? — журнал За рулем

Водители стали реже превышать скорость — к чему бы это?

И не только камеры на дорогах делают свое дело.

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В ряде регионов в ноябре существенно сократилось количество нарушений скоростного режима, отметили в ГИБДД. Так, согласно статистике, превышений скорости на 20–40 км/ч (ч. 2 ст. 12.9 КоАП) в Москве зафиксировано на 38% меньше, чем месяцем ранее (898 тыс. против 1,45 млн), в Подмосковье — на 40% (1,4 млн против 2,34 млн).

  • в Ростовской области снижение составило 20%
  • в Челябинской — 40%
  • в Белгородской области — 42%
  • в Санкт-Петербурге — 45%
  • в Новосибирской области — 46%
  • в Татарстане и Хабаровском крае — 47%
  • в Алтайском крае — 48%
  • на Сахалине — 52%
  • в Нижегородской области — 53%
  • в Тюменской — 61%
  • в Свердловской — 62%.

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Власти и эксперты объясняют снижение количества таких нарушений сезонными факторами: обильными осадками, плотным трафиком и общим замедлением движения. Кроме того, с появлением снега и гололеда большинство водителей начинают управлять автомобилем аккуратнее, избегая резких маневров, соблюдая дистанцию и не превышая скорость.

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А на юге России количество таких нарушений (превышений скорости на 20–40 км/ч), наоборот, выросло, причем в некоторых субъектах в два-три раза.

  • в Крыму их стало втрое больше
  • в Адыгее — пятикратный рост
  • в Северной Осетии — 3,6-кратный
  • в Севастополе нарушений больше на 26%.

Здесь резкий рост штрафов связан, в основном, с увеличением количества камер на дорогах, относительно хорошей погодой и отсутствием снега.



Источник: «Коммерсант»

Фото: Depositphotos

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