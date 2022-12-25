60-летний Том Круз раскрыл тайну «величайшего трюка в истории кино»

Фильм «Миссия невыполнима 7: Расплата за смерть. Часть первая» выйдет в 2023 году, но трейлер картины давно доступен. В одном из эпизодов Том Круз (а он обычно сам исполняет все трюки) на огромной скорости несется на мотоцикле и прыгает со скалы. После чего невредимые (он и мотоцикл), они продолжают свой путь. Выглядит завораживающе, и фанатам франшизы, наконец, раскрыли «кухню» этого прыжка.
Трюк был выполнен в Норвегии, создатели фильма построили для Круза гигантскую рампу, чтобы он мог съехать с нее на мотоцикле.
Звезда боевиков одет во все черное, когда он едет на бешеной скорости, а на спине у него рюкзак. Затем видно, как актер прицеплен к тросу, когда он плывет по воздуху, к другому тросу привязан мотоцикл. После чего у актера раскрывается парашют.
Перед исполнением трюка Круз совершил более 500 прыжков с парашютом и более 13 000 прыжков в мотокроссе.
Чтобы выполнить трюк на камеру, нескольким специалистам пришлось разработать лучшее оборудование и найти определенный ракурс для съемки, чтобы происходящее выглядело максимально правдоподобно и вспомогательные элементы не попадали в кадр.
Кристофер МакКуорри, сценарист и режиссер фильма, отметил: «Даже два года назад не существовало камер, которые позволили бы нам сделать то, что мы делаем сегодня. Единственное, что меня пугает, это то, что у нас запланирована еще и „Миссия Невыполнима 8“.
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Источник: dailymail.co.uk
Фото: Depositphotos
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