Первый в мире Ветролет из Жигулей: вот он какой

Есть старенькие Жигули и редуктор, через который можно подключить пропеллер, чтобы все это вращалось. Сделали, как смогли, и приехали на полигон испытать все это дело.
Все крутилось, но машина взлетать никак не хотела и в конце концов заглохла. Посадили в салон водителя полегче, и колеса, о чудо, оторвались от земли. Но оказалось, что ребята просто сжульничали, в кадр не попало, как несколько человек приподнимали корму автомобиля.
То ли мотора не хватило, то ли знаний, то ли всего вместе, но это чудо так и не взлетело. В итоге получился ветролет: лопастями машет, но только гоняет воздух. Ну что ж, не все опыты умельцам из «Гаража-54» удаются. Но они хотя бы попробовали.
По традиции, приводим самые забавные комментарии:
Vindeta: «Это не ветролет, а жигалет».
Игорь Андреев: «Погода нелётная, вот и не полетел жигуль».
Денис Павленков: «Отличный кондиционер на лето))».
ВЛАДИМИР Кувалдин: «Подводная лодка получится — это точно: ко дну пойдёт быстро».
Шурик Логуманов: «У меня в детстве тоже не получилось на раскладушке с козырька красиво спланировать».
Davinshi: «Надо приделать крылья как у Фантомаса».
Vogele Super: «Влад, хорошо что ты не улетел, кто бы потом видосы снимал».
- Такого ленивого водителя вы еще не видели!
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Источник: YouTube
Фото: Depositphotos