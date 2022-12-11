Первый в мире Ветролет из Жигулей: вот он какой

Даже когда не все умельцам из «Гаража 54» удается, за ними приятно наблюдать.

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Есть старенькие Жигули и редуктор, через который можно подключить пропеллер, чтобы все это вращалось. Сделали, как смогли, и приехали на полигон испытать все это дело.

Все крутилось, но машина взлетать никак не хотела и в конце концов заглохла. Посадили в салон водителя полегче, и колеса, о чудо, оторвались от земли. Но оказалось, что ребята просто сжульничали, в кадр не попало, как несколько человек приподнимали корму автомобиля.

То ли мотора не хватило, то ли знаний, то ли всего вместе, но это чудо так и не взлетело. В итоге получился ветролет: лопастями машет, но только гоняет воздух. Ну что ж, не все опыты умельцам из «Гаража-54» удаются. Но они хотя бы попробовали.

По традиции, приводим самые забавные комментарии:

Vindeta: «Это не ветролет, а жигалет».

Игорь Андреев: «Погода нелётная, вот и не полетел жигуль».

Денис Павленков: «Отличный кондиционер на лето))».

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ВЛАДИМИР Кувалдин: «Подводная лодка получится — это точно: ко дну пойдёт быстро».

Шурик Логуманов: «У меня в детстве тоже не получилось на раскладушке с козырька красиво спланировать».

Davinshi: «Надо приделать крылья как у Фантомаса».

Vogele Super: «Влад, хорошо что ты не улетел, кто бы потом видосы снимал».

Источник: YouTube

Фото: Depositphotos