Владелец Porsche Cayenne сломал парковочный барьер, чтобы не платить за стоянку (видео) — журнал За рулем

Владелец Porsche Cayenne сломал парковочный барьер, чтобы не платить за стоянку (видео)

Он хотел сэкономить 25 рублей, но заплатит гораздо больше.

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Администрация Красноярска опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой автомобилист на Porsche Cayenne бесплатно паркуется на платном стояночном месте. Парковочные барьеры, предполагающие оплату, были недавно установлены на улице Красной Армии. Барьеры сделаны в Красноярске и представляют собой конструкцию из полиуретановых столбиков и рамок.

Час стоянки на таком парковочном месте стоит всего 25 рублей, однако владелец премиального автомобиля решил их не платить. Видеоролик отчетливо показывает, как владелец подходит к рамке и просто ломает ее ногой. Теперь власти ищут предприимчивого товарища, чтобы взыскать с него штраф (до 40 тысяч рублей) и средства на оплату работ по восстановлению оборудования.

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Источник: sibnovosti.ru

Видео: ДЕЛА Красноярск


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Отзывы о Porsche Cayenne (1)

Porsche 2013 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Потрясающий звук!

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Топово звучит!

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