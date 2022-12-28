Еще один кроссовер 4x4 скоро будут продавать в России — журнал За рулем

Еще один кроссовер 4x4 скоро будут продавать в России

Компания FAW завершила российскую сертификацию модели и получила одобрение типа транспортного средства.

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Получено одобрение типа транспортного средства на среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5. Напомним, марка Hongqi принадлежит китайской корпорации FAW.

Hongqi HS5 — это полноприводный автомобиль, в основе которого лежит Mazda 6 второго поколения. Под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 218 л.с., который агрегатируется 6-ступенчатным роботом Aisin с двумя сцеплениями.

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Еще один кроссовер 4x4 скоро будут продавать в России

Габариты HS5: длина — 4759 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1700 мм, колесная база — 2870 мм.

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В Поднебесной марка Hongqi претендует на премиальность, и, чтобы соответствовать статусу, HS5 оснащен вентиляцией передних сидений, обогревом руля, аудиосистемой Bose, панорамной крышей и 6 подушками безопасности.

В Китае цены на кроссовер варьируются от 183,8 до 249,8 тыс. юаней (1,8–2,4 млн рублей).

Источник: Китайские автомобили

Фото: Autohome.com.cn

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