Девушка-дальнобойщик попала в снежную бурю (видео)

Про Ассоль, миниатюрную девушку из Казахстана, работающую в США водителем на огромном Freightliner Cascadia, мы уже писали.
В новой серии своего влога Ассоль рассказала, как оказалась в неприятной ситуации, связанной с организационной неразберихой и погодными условиями.
Она ожидала загрузки на одном из складов транспортной компании в Миннесоте, когда погода начала резко портиться. Прождав несколько часов, девушка получила сообщение о том, что рейс отменяется. Ей пришлось ехать на следующий пункт этой же компании, где ее ждал еще один неприятный сюрприз… И это — под все усиливающимся снегопадом.
Пожелаем Ассоль удачи, сил и легких рейсов в новом году!
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Видео: Youtube / Asikon America
Фото: скриншот видео Youtube