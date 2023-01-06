Девушка-дальнобойщик попала в снежную бурю (видео)

Погода очень напоминает российскую, да и сама ситуация говорит о том, что лентяев и недобросовестных работников хватает не только у нас…

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Про Ассоль, миниатюрную девушку из Казахстана, работающую в США водителем на огромном Freightliner Cascadia, мы уже писали.

В новой серии своего влога Ассоль рассказала, как оказалась в неприятной ситуации, связанной с организационной неразберихой и погодными условиями.

Она ожидала загрузки на одном из складов транспортной компании в Миннесоте, когда погода начала резко портиться. Прождав несколько часов, девушка получила сообщение о том, что рейс отменяется. Ей пришлось ехать на следующий пункт этой же компании, где ее ждал еще один неприятный сюрприз… И это — под все усиливающимся снегопадом.

Пожелаем Ассоль удачи, сил и легких рейсов в новом году!

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Видео: Youtube / Asikon America

Фото: скриншот видео Youtube