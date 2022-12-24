Смотрите, девушка из Казахстана рассказывает, как водить фуру в США

Эту миниатюрную девушку зовут Ассоль, и в последние несколько месяцев она обрела известность благодаря своей работе. Она начала вести Youtube-канал о том, как проходят будни водителя фуры в Северной Америке.
Дело в том, что девушка ростом около 160 см водит гигантский Freightliner Cascadia 2022 года. На пару с очаровательной собакой породы сиба-ину она колесит по стране, доставляя грузы.
В одном из выпусков Ассоль рассказывает о том, как устроен грузовик изнутри. Количество полезных для жизни мелочей, размер спального отделения и простор кабины в целом — особенно в сочетании с обликом хрупкой рассказчицы — производят сильное впечатление. Пожелаем Ассоль и ее милому питомцу (в этом выпуске он в кадр не попал) доброго пути!
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Фото: соцсети героини