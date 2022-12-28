Б/у запчасти будут использовать при ремонте по ОСАГО — журнал За рулем

Б/у запчасти будут использовать при ремонте по ОСАГО

Пока — в виде эксперимента. На самом деле такая практика уже давно существует, ее просто нужно легализовать, считает глава ВСС Евгений Уфимцев.

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Страховщики не оставили идею использования подержанных запчастей при ремонте автомобиля. Дефицит все еще существует, они оценивают нехватку ассортимента нужных деталей в 15–20%.

Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал в интервью «Известиям», что уже сейчас б/у детали активно используются. Так, леворульные автомобили давно ремонтируют б/у запчастями, и никого это не смущает.

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Необходимо просто легализовать существующую норму, причем в четко оговоренных ситуациях. То есть официально разрешить использовать те детали, которые не влияют на безопасность: бампер, крылья т.д.

Чтобы легализовать это, нужно провести все законодательною. Процесс это небыстрый, займет от трех до шести месяцев.

«Мы скоро обратимся с администрацией Приморского края, где как раз наиболее активно используют такие детали, чтобы в виде эксперимента разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями в отдельных субъектах. Этот проект может стартовать уже в I квартале 2023 года», — отметил Уфимцев.

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Также страховщики надеются на более активный запуск заводов, которые раньше производили детали для сборки новых авто, но сейчас переориентировались на выпуск комплектующих для ремонта. Кроме того, поставки аналогов запчастей уже налажены через Китай, Арабские Эмираты, Турцию, Казахстан и Индию.

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Источник: «Известия»

Фото: Sten Rademaker / Unsplash

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