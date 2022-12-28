Оборонная промышленность, а это десятки предприятий, сотни подрядчиков, конструкторские бюро и так далее, постепенно наращивает производство и отрабатывает схемы, в том числе поставок продукции в армию.
Премьер Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил оценил динамику как положительную, отмечая также, что сделать еще предстоит немало.
Кроме того, он рассказал, что поставка вооружений в войска налаживается. Это и военная и специальная техника, а также средства индивидуальной бронезащиты для воинов и всесезонные комплекты вещевого имущества.
Но это только начало, и необходимо продолжать работу в том же ключе, налаживая выпуск и поставки.
«Сделать предстоит еще немало, наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами, выравнивает ситуацию», — цитируют РИА Новости слова Мишустина.
Напомним, что 21 октября президентом России был подписал указ о координационном совете по обеспечению нужд Вооруженных сил и его состав. Именно совет должен принимать решения по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами в ходе специальной военной операции. Он же устанавливает сроки исполнения и следит за ходом работ.
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Фото: Донат Сорокин/ТАСС