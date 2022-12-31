Завораживающее зрелище: Cadillac медленно уходит под лед (видео)

Следом тонет рыбацкая хижина.

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В Америке на озере Мичиган мужчина на Cadillac Escalade вез домик для зимней рыбалки в новое место. Как это обычно бывает, внезапно лед расступился.

Водитель смог выбраться из воды и стал снимать на видео, что происходит с его пикапом. Прибывшим полицейским он сказал, что друг убедил его в прочности льда. Правда, друг ездил на снегоходе, а не на тяжелой машине.

Через некоторое время Кадиллак ушел под лед полностью, а следом и прицеп.

«Хорошее напоминание на следующий ледовый сезон и о том, чтобы всегда держать ваши окна опущенными», — написал один из пользователей под роликом.

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Источник: Kare11.com

Фото: YouTube