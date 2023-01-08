GM провел самую необычную отзывную кампанию в истории

Устранение дефекта оказалось настолько дорогим, что производитель нашел другое решение. Владельцев машин оно по всей видимости вполне устроило.

Материалы по теме На Госуслугах появился важный сервис для автомобилистов

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) и производитель автомобилей General Motors начали кампанию по отзыву автомобилей Chevrolet Malibu в США. Модель построена на той же платформе, что и Opel Insignia. Под отзывную кампанию попало 2108 автомобилей.

Примерно на двухстах машинах из этих двух тысяч некачественно выполнена сварка переднего подрамника и остального силового каркаса, что может привести к неправильному срабатыванию датчиков эйрбегов и к непредсказуемому сминанию передней части кузова при фронтальном столкновении.

Материалы по теме На программы поддержки спроса на авто хотят добавить денег

Дилеры проверят отозванные автомобили, и поскольку у проблемы нет простого решения, General Motors выкупит Малибу у владельца, если такая неисправность будет выявлена.

Выяснилось, что дешевле списать дефектные автомобили, чем восстанавливать их до полноценного состояния. При текущей стоимости модели Малибу около 25 000 долларов (базовая версия) за неисправные автомобили производителю придется выложить 5 млн долларов.

Источник: auto-motor-und-sport



Фото: Depositphotos