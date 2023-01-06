Идеи параллельной парковки — инженеры угорают с Лего (видео) — журнал За рулем

Идеи параллельной парковки — инженеры угорают с Лего (видео)

Посмотрите, как машинка из Лего справляется со все усложняющимися условиями параллельной парковки.

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Параллельная парковка — сложный навык. Чтобы втиснуться в тесное пространство между машинами, нужны практика и вера в себя. Может быть, поэтому видео ниже, в котором паркуется автомобиль Lego, так приятно смотреть.

Согласно описанию к ролику, есть только одно правило — машина должна припарковаться в два приема. Проблема в том, что с каждым разом места для парковки становится все меньше.

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Все начинается с маневра, с которым с легкостью справится большинство водителей. Потом места становится все меньше, и автомобильчик модернизируется. В частности, появляется функция CrabWalk, как у GMC Hummer EV, когда все четыре колеса могут поворачиваться.

Увлекательно наблюдать и за самой парковкой, и за эволюцией автомобиля Lego.

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Фото, видео: YouTube

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