BMW без запчастей не останутся — журнал За рулем

BMW без запчастей не останутся

Поставки деталей в Россию вновь налажены.

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Представительство BMW в России сообщило о возобновлении поставок фирменных запчастей на центральный склад. Речь идет о части ассортимента.

«Осуществляются поставки тех запасных частей, по которым на сегодняшний день удалось восстановить логистические цепочки», — сообщили в компании.

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Также российский офис BMW заявляет, что на автомобили в России сохраняется заводская гарантия в полном объеме. Этого удалось добиться благодаря совместной работе с дилерами.

Источник: Газета.ру

Фото: Unsplash

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