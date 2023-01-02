Водителя, привязавшего автокресло к Жигулям, нашли и наказали

Он прокатил приятеля по Новосибирску.

Материалы по теме «Тормози!»: мужчина в прицепленном к авто кресле проехался по Новосибирску

19-летний водитель Жигулей получил штраф за то, что прицепил к машине автокресло с товарищем и повозил его по городу, как на санях.

Парня наказали за перевозку людей вне кабины водителя (ч. 2 ст. 12.23 КоАП). Мало того, у лихача не было водительского удостоверения.

Новосибирца не раз штрафовали за нарушение ПДД, но он не оплачивает штрафы. Его общие долги по штрафам достигли 77,8 тысяч рублей.

Видео с креслом облетело весь русскоязычный интернет. Автомобиль тянул за собой автокресло на скорости 50 км/ч. Пассажир в ходе такого ралли успевал читать сообщения в телефоне. А в итоге упал и разбил локоть.

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Источник: ngs.ru