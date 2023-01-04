Что будет, если облить машину кипятком в мороз (видео) — журнал За рулем

Что будет, если облить машину кипятком в мороз (видео)

Результаты эксперимента получились неожиданными.

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Блогеры YouTube-канала «Гараж 54» поиздевались над вазовской «девяткой», чтобы посмотреть, как она выдержит обливание кипятком при температуре —30°C. Перед экспериментом хетчбэк оставили на улице на ночь.

В большой самодельной кастрюле вскипятили воду на открытом огне, прикрепили к сосуду шланг, чтобы не терять температуру во время действа.

Что будет, если облить машину кипятком в мороз (видео)

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Казалось бы, с машиной должно было случиться что-то страшное, но... краска капота не повредилась. Ни одно из стекол не треснуло под напором горячей воды, зато каждое из окон машины быстро оттаяло и снаружи и изнутри.

А вот лакокрасочное покрытие сдалось. Оно стало отслаиваться до такой степени, что счищалось щеткой, словно снег, а затем и вовсе смывалось водой.


Источник: YouTube-канал «Гараж 54»

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