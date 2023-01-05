23 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем — журнал За рулем

23 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем

Певец сам выстрелил в руль, когда машина не завелась.

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5 января 2002 года машину короля рок-н-ролла Элвиса Пресли продали на аукционе за 262 тысячи долларов. Это был желтый итальянский спорткар De Tomaso Pantera 1971 года выпуска с американским движком.

Pantera — самая знаменитая модель бренда. Она выпускалась больше двадцати лет: с 1971 по 1996 год. У машины очень мощный двигатель — 5,7-литровый Ford Cleveland V8. Также автомобиль оснащался пятиступенчатой механической коробкой передач.

23 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем

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Pantera первое время была очень популярна в Европе и США. Неудивительно, что Элвис Пресли приобрел одну из таких машин.

Руль он прострелил револьвером Colt 45, который в народе называли «миротворец». Эту машину «король» подарил девушке. Когда они поругались, он хотел эффектно с пробуксовкой уехать от возлюбленной, но машина не завелась. Тогда револьвер и выместил зло певца на этой машине. Несколько пуль продырявили руль, одна — пол.

23 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем

23 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем

Источник: За рулем, waimakclacciscars.com

Фото: YouTube

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23 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем

Певец сам выстрелил в руль, когда машина не завелась.

23 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем — фото 138189523 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем — фото 138189723 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем — фото 138189823 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем
23 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем

Певец сам выстрелил в руль, когда машина не завелась.

23 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем — фото 138189523 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем — фото 138189823 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем — фото 138189723 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем
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