23 года назад продан автомобиль Элвиса с простреленным рулем

Певец сам выстрелил в руль, когда машина не завелась.

Материалы по теме «Полосатая палочка»: сколько лет главному символу ГИБДД

5 января 2002 года машину короля рок-н-ролла Элвиса Пресли продали на аукционе за 262 тысячи долларов. Это был желтый итальянский спорткар De Tomaso Pantera 1971 года выпуска с американским движком.

Pantera — самая знаменитая модель бренда. Она выпускалась больше двадцати лет: с 1971 по 1996 год. У машины очень мощный двигатель — 5,7-литровый Ford Cleveland V8. Также автомобиль оснащался пятиступенчатой механической коробкой передач.

Pantera первое время была очень популярна в Европе и США. Неудивительно, что Элвис Пресли приобрел одну из таких машин.

Руль он прострелил револьвером Colt 45, который в народе называли «миротворец». Эту машину «король» подарил девушке. Когда они поругались, он хотел эффектно с пробуксовкой уехать от возлюбленной, но машина не завелась. Тогда револьвер и выместил зло певца на этой машине. Несколько пуль продырявили руль, одна — пол.

«За рулем» можно читать и в Телеграм .

Источник: За рулем, waimakclacciscars.com

Фото: YouTube



