Пьяный водитель на Лексусе попытался уйти от полиции

Его подвело колесо.

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Дорожная инспекция в Казахстане заметила, что водитель Lexus GX 460 нарушает правила дорожного движения. От него потребовали остановиться, но лихач помчался в сторону Алматы.

Во время погони у внедорожника лопнуло переднее колесо, и нарушитель вынужден был остановиться. После задержания выяснилось он не только был пьян.

В крови гонщика обнаружили каннабиноиды. Проще говоря, он был накуренный. Водителя привлекли к административной ответственности по пяти пунктам, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения.

Водитель проведет под арестом 15 суток, а также семь лет без водительского удостоверения. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

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Источник: Tengrinews

Фото: YouTube