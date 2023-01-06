Наконец-то вы можете купить Lamborghini Huracan

Это обойдется вам всего в 15 000 долларов или в 1 миллион рублей.

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Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объединился с итальянским производителем велосипедов премиум-класса 3T. В результате появился велосипед 3T Exploro Racemax x Huracán Sterrato. Вот что вы получите за 15 000 долларов или миллион с небольшим рублей.

Huracan Sterrato — это новая версия суперкара Lamborghini, созданная для бездорожья. Это, конечно, в большей степени, маркетинг, чем действительно интересный для оффроуда автомобиль. Тем не менее, компаний активно продвигает его идею. 3T же специализируется на внедорожных велосипедах всерьез.

Такие велосипеды отличаются комфортом и управляемостью на гравийных дорогах. Huracan Sterrato тоже предназначен, скорее, для гравийных дорог, чем для бездорожья.

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За 15 тысяч долларов предлагается велосипед с рамой размером от 51 см до 58 см и 12 скоростями (Sram Rival AXS 10–36t), с переключателями Sram Red AXS и гидравлическими дисковыми тормозами.

Также в базе велосипед имеет 40-миллиметровые шины 700c Pirelli Cinturato Gravel на карбоновых дисках 3T Discus 45 l 40 LTD с титановыми ступицами. Седло Fizik Antares Versus EVO 00 Adaptive рассчитано на длительные поездки.

Всего будет построено менее 2000 велосипедов 3T Exploro Racemax x Huracán Sterrato.

Фото: Lamborghini