Что будет в новых «Трансформерах» — Porsche, Camaro и робот-горилла — журнал За рулем

Что будет в новых «Трансформерах» — Porsche, Camaro и робот-горилла

Вышел первый трейлер фильма «Трансформеры: Восстание зверей» — смотрим.

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Режиссер фильма — Стивен Кейпл мл., ранее снявший «Крид 2», а также эпизод телесериала «Трансформеры: Искра Земли».

Герои нового фильма — бывший военный Ной (которого играет Энтони Рамос) и музейный исследователь Елена (которую играет Доминик Фишбек из «Иуды и Черного мессии»).

Другие герои, как и следовало ожидать, — трансформеры. В том числе и Максималы из давнего телесериала «Трансформеры: Войны зверей». Это Оптимус Праймал (которого играет Рон Перлман из «Хеллбоя») и сокол Айразор (которого играет Мишель Йео из «Все везде и сразу»).

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Кибертронцы из предыдущих фильмов тоже есть. Это Porsche 911, Chevrolet Camaro (но в версии Dakar), микроавтобус VW (хотя неясно, трансформируется ли он) и Оптимус Прайм.

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Премьера фильма «Трансформеры: Восстание зверей» состоится 9 июня 2023 года.

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Фото, видео: YouTube

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