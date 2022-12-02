Режиссер фильма — Стивен Кейпл мл., ранее снявший «Крид 2», а также эпизод телесериала «Трансформеры: Искра Земли».
Герои нового фильма — бывший военный Ной (которого играет Энтони Рамос) и музейный исследователь Елена (которую играет Доминик Фишбек из «Иуды и Черного мессии»).
Другие герои, как и следовало ожидать, — трансформеры. В том числе и Максималы из давнего телесериала «Трансформеры: Войны зверей». Это Оптимус Праймал (которого играет Рон Перлман из «Хеллбоя») и сокол Айразор (которого играет Мишель Йео из «Все везде и сразу»).
Кибертронцы из предыдущих фильмов тоже есть. Это Porsche 911, Chevrolet Camaro (но в версии Dakar), микроавтобус VW (хотя неясно, трансформируется ли он) и Оптимус Прайм.
Премьера фильма «Трансформеры: Восстание зверей» состоится 9 июня 2023 года.
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Фото, видео: YouTube