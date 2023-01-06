Электричка влетает в такси на переезде (видео)

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео инцидента с такси, водитель которого, нарушая правила, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом Москва-Фрязино.
Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, остановить состав вовремя и обойтись без жертв не удалось.
Поезд врезался в легковушку и потащил ее по рельсам. От удара погибли как водитель, так и пассажир такси. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку в связи с происшествием.
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Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Telegram
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