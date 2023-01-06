Электричка влетает в такси на переезде (видео)

ДТП произошло в Подмосковье.

Материалы по теме Полицейскому подарили жизнь на Рождество (видео)

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео инцидента с такси, водитель которого, нарушая правила, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом Москва-Фрязино.

Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, остановить состав вовремя и обойтись без жертв не удалось.

Поезд врезался в легковушку и потащил ее по рельсам. От удара погибли как водитель, так и пассажир такси. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку в связи с происшествием.

«За рулем» можно читать и в Телеграм .

Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Фото: Telegram