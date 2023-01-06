Электричка влетает в такси на переезде (видео) — журнал За рулем

Электричка влетает в такси на переезде (видео)

ДТП произошло в Подмосковье.

Материалы по теме
Полицейскому подарили жизнь на Рождество (видео)

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео инцидента с такси, водитель которого, нарушая правила, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом Москва-Фрязино.

Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, остановить состав вовремя и обойтись без жертв не удалось.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДПочему инспекторы ГИБДД терпеть не могут эти 6 фраз водителя

Поезд врезался в легковушку и потащил ее по рельсам. От удара погибли как водитель, так и пассажир такси. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку в связи с происшествием.

Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Фото: Telegram

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки
Мешает ли грязь или снег распознавать номера машин?
3 самых обсуждаемых поста в наших соцсетях в 2022-м

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров818
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: