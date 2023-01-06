50 лет назад продан автомобиль Гитлера — журнал За рулем

50 лет назад продан автомобиль Гитлера

На нем правитель нацистской Германии ездил на парады.

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6 января 1973 года на аукционе был продан Mercedes-Benz 770K или «Супермерседес», на котором якобы возили Адольфа Гитлера. За машину заплатили рекордные 153 тысячи долларов.

У этой модели величественный внешний вид, люксовая отделка, под капотом двигатель рабочим объемом 7,6 л и мощностью 150 л.с. (а в сочетании с компрессором — 230 л.с). У Мерседеса пуленепробиваемые окна и встроенные бронелисты.

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Автомобиль использовался Гитлером между 1937 и 1941 годом. Затем, когда Германия стала проигрывать войну, машину передали финскому генералу Маннергейму, чтобы трофей не достался СССР. Из Финляндии экспонат попал в Швецию, а шведы продали его американцам.

50 лет назад продан автомобиль Гитлера

В 1946 году Мерседес купил владелец табачных плантаций из штата Теннесси, в 1973 году машину приобрели аукционисты и отреставрировали. В 1976 году новым владельцем стал хозяин казино из Лас-Вегаса, в нулевые годы автомобиль достался немецким коллекционерам, а в 2009 году — якобы миллиардеру из Москвы.

Источник: NYT, Oldnewsclub, Фонтанка

Фото: YouTube

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